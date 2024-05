IPL 2024 Purple-Orange Cap: पर्पल और ऑरेंज कैप में बदलाव, पहले नंबर पर भारतीय प्लेयर ने किया कब्जा, यहां देखें टॉप-5 खिलाड़ी की लिस्ट

Highlights IPL 2024 Purple-Orange Cap: जीटी को तीन विकेट पर 231 रन पर पहुंचा दिया था। IPL 2024 Purple-Orange Cap: हर समय मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथी शुभमन गिल थे। IPL 2024 Purple-Orange Cap: टीम को 35 रन से जीत दिलाई। दोनों ने 210 रन की साझेदारी की।

IPL 2024 Purple-Orange Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 कुछ दिन के बाद खत्म होना वाला है। लेकिन अंतिम समय में रोमांच बढ़ रहा है। 26 मई को फाइनल से पहले हर टीम एक -दूसरे को मात देने की तैयारी कर रही है। गुजरात टाइंट्स ने कल रात चेन्नई सुपरकिंग्स को 35 रन से हराकर अंक तालिका में लंबी छलांग लगा दी है। टीम 10वें से 8वें पायदान पर आ गई है। पिछली बार जब गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स से मुलाकात की थी, तब बी. साई सुदर्शन ने 2023 के आईपीएल फाइनल में शानदार 96 रनों की पारी खेली थी, जो हार का कारण साबित हुआ। शुक्रवार को उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ साई सुदर्शन ने एक बेहतर प्रदर्शन किया और अपना पहला आईपीएल शतक (103 रन, 51 गेंद, 5x4, 7x6) पूरा किया।

जीटी को तीन विकेट पर 231 रन पर पहुंचा दिया था। सलामी बल्लेबाज के पास हर समय मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथी शुभमन गिल थे। कप्तान ने अपना शतक (104 रन, 55 गेंद, 9x4, 6x6) बनाया और दोनों ने सुपर किंग्स के असहाय आक्रमण को तोड़ दिया। टीम को 35 रन से जीत दिलाई। दोनों ने 210 रन की साझेदारी की।

2024 आईपीएल में ऑरेंज कैप किसके पासः

1- विराट कोहलीः 634

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 541

3- ट्रैविस हेडः 533

4- साई सुदर्शनः 527

5- संजू सैमसनः 471

2024 आईपीएल में पर्पल कैपः

1- हर्षल पटेलः 20

2- जसप्रीत बुमराहः 18

3- वरुण चक्रवर्तीः 16

4ः अर्शदीप सिंहः 16

5- टी नटराजनः 15।

आईपीएल 2024 अंक तालिका लिस्ट (IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 16

2- राजस्थान रॉयल्सः 16

3- सनराइजर्स हैदराबादः 14

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 12

5- दिल्ली कैपिटल्सः 12

6- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

7- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 10

8- गुजरात टाइटंसः 10

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)