Arvind Kejriwal: आज हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, मीडिया को करेंगे संबोधित, करेंगे रोड शो

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2024 08:55 AM

आम चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में 50 से अधिक दिन बिताए। जमानत 1 जून तक लागू है और केजरीवाल को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।