Israel-Hamas war: इजरायली हमलों में 50 से ज्यादा मारे गए, युद्ध को अगले चरण में ले जाने के लिए तैयार इजरायल, शुरू होंगे टारगेटेड हमले

Highlights इजरायली सेना ने खान यूनिस में एल अमल सिटी अस्पताल के पास भी बमबारी की बेत लाहिया, खान यूनिस और मघाजी इलाकों में इजरायली हमलों में पचास फिलिस्तीनी मारे गए इजरायली हमले के बाद गाजा के दक्षिणी शहर राफा में बड़ी आग लग गई

Israel-Hamas war: गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार, 28 दिसंबर को गाजा के बेत लाहिया, खान यूनिस और मघाजी इलाकों में इजरायली हमलों में पचास फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली बलों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में बमबारी करने और लोगों से इलाका खाली करने का आदेश देने के बाद मध्य गाजा के शहरी शरणार्थी शिविरों में अपने जमीनी हमले का विस्तार किया। विस्थापित लोगों के टेंटों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के बाद गाजा के दक्षिणी शहर राफा में बड़ी आग लग गई।

इजरायली सेना ने अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापेमारी शुरू की है। रामल्ला के केंद्र में अल-मनारा स्क्वायर पर भीषण झड़पों की सूचना मिली। दरअसल इजरायली सैनिक घर-घर जाकर तलाशी लेने का काम कर रहे हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने गाजा युद्ध के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडॉल्फ हिटलर से की।

इजरायली सेना ने खान यूनिस में एल अमल सिटी अस्पताल के पास भी बमबारी की है। इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है जिसे इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा जा सकता है। फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने वीडियो जारी किया है।

🚨Dozens of martyrs and wounded, including children, in a bombardment near the PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYounis.

📷 Filmed by: PRCS volunteer, Talat Alagha#NotATarget ❌#IHL#AlAmalHospitalpic.twitter.com/IeDFimctCK