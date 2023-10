Israel-Hamas War: युद्ध के बीच हमास ने बंधक बनाए गए इजरायली मां-बच्चे को किया रिहा, दी चेतावनी, देखें वीडियो

Highlights हमास और अन्य आतंकवादी समूहों ने इजराइल से 150 से अधिक व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है इसराइली लड़ाकू विमान बिना किसी पूर्व सूचना के गाजा में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे तो बंधकों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी बता दें कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध छह दिनों से लगातार जारी है

Israel-Hamas War: हमास और इजराइल के बीच युद्ध छह दिनों से लगातार जारी है। युद्ध के बीच हमास ने एक इजराइली महिला और उसके बच्चे को अपनी कैद से रिहा कर दिया है। किसी भी ओर से इस कदम के पीछे के कारणों या कारणों के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। हमास और अन्य आतंकवादी समूहों ने इजराइल से 150 से अधिक व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है।

वहीं हमास ने इजराइल को चेतावनी जारी की है कि जब भी इसराइली लड़ाकू विमान बिना किसी पूर्व सूचना के गाजा में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे तो बंधकों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाएगी। इजराइली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप कई इमारतें नष्ट हो गईं। तेल अवीव ने गाजा में भोजन, ईंधन और दवाओं जैसी आवश्यक आपूर्ति के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है।

7 अक्टूबर को हमास द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा शहर में अपना आक्रमण शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों इजरायली लोगों की जान चली गई। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के कारण दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से मरने वालों की संख्या 2,100 से अधिक हो गई है, और अधिक हताहत होने की संभावना है क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने की इच्छा नहीं दिखाता है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ एक अविश्वसनीय अभियान का संकल्प लिया है। 10 अक्टूबर को, लेबनान और सीरिया में आतंकवादियों के साथ इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर गोलीबारी की खबरें आईं, जिससे संघर्ष के क्षेत्रीय बढ़ने की चिंता बढ़ गई।

इजरायली अधिकारियों के अनुसार, हमास की घुसपैठ शुरू होने के बाद से 155 सैनिकों सहित 1,200 से अधिक नागरिकों की जान चली गई है। गाजा में मरने वालों की संख्या 900 से अधिक हो गई है, जिनमें 260 बच्चे और 230 महिलाएं शामिल हैं।

Hamas publish scenes of them releasing an Israeli woman and her children from Holit after being held captive by Hamas militants in Gaza.



Didn’t Israeli media say that they raped women and behead babies? pic.twitter.com/JLkQBCBNs7