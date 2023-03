VIDEO: उमराह तीर्थयात्रियों को मक्का ले जा रही बस का हुआ भीषण हादसा, 20 लोगों की मौत-29 घायल, सुनी गई धमाके की आवाज

Highlights सऊदी अरब में उमराह तीर्थयात्रियों को मक्का ले जा रही बस के साथ भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में 20 उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है और करीब 29 लोग घायल हुए है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल के कारण यह हादसा हुआ है।

रियाद:सऊदी अरब में उमराह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के साथ दुर्घटना हो गया है। इस भयानक बस दुर्घटना में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और करीब 29 लोग घायल हो गए है। बताया जा रहा है कि यह बस उमराह तीर्थयात्रियों को मक्का उमराह कराने के लिए ले जा रही थी।

घटना की खबर मिलते ही मौके पर रेड क्रीसेंट टीम सहित आपातकालीन सेवाएं भी पहुंची और राहत का काम शुरू हुआ है। ऐसे में इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को एक बस उमराह तीर्थयात्रियों को मक्का ले जा रही थी इसी दौरान रास्ते में वह एक पुल से टकरा जाती है जिस कारण वह पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। इस हादसे में 20 उमराह तीर्थयात्रियों की जान चली गई है वहीं 29 लोग घायल हुए है जिनका इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा सऊदी के असीर प्रांत के अकाबा शार के पास हुआ है।

The first moments of the Aqaba Shaar accident in Asir, Saudi Arabia 🇸🇦



Which killed 20, while 29 others were injured. pic.twitter.com/sb7BJaZe3P