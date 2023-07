नेपाल में 6 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर अचानक हुआ गायब, रेस्क्यू के लिए टीम रवाना

Highlights नेपाल में 6 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर लापता 5 विदेशी हेलीकॉप्टर में थे सवार राहत-बचाव टीमें हुई रवाना

काठमांडू: नेपाल में मनांग एअर का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार को माउंट एवरेस्ट के समीप लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में छह लोग सवार हैं। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के महाप्रबंधक प्रताप बाबू तिवारी ने बताया कि 9एन-एएमवी हेलीकॉप्टर से, उसके उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही संपर्क टूट गया।

‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार ने नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर ने राजधानी काठमांडू के लिए सुबह 09:45 मिनट पर सोलुखुंबु में सुरकी से उड़ान भरी थी।

‘हिमालयन टाइम्स’ अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि प्रारंभिक खबरों के अनुसार, हेलीकॉप्टर में पायलट चेट गुरुंग के साथ कुल छह लोग सवार हैं।

गौरतलब है कि 6 लोगों को ले जा रहे इन हेलीकॉप्टर में 5 नागरिक विदेशी हैं। बताया जा रहा है कि कॉल साइन 9एनएमवी वाले हेलिकॉप्टर का सुबह करीब 10:15 बजे नियंत्रण टावर से संपर्क टूट गया।

यात्रियों के हेलीकॉप्टर समेत लापता होने के बाद नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने ट्वीट कर जानकारी साझा की और बताया कि हेलीकॉप्टर और लोगों को खोजने के लिए और बचाव के लिए राहत-बचाव टीमों को रवाना कर दिया गया है। फिलहाल एल्टीट्यूड एयर हेलीकॉप्टर काठमांडू से रवाना हो चुके हैं और लापता लोगों को खोजने में जुट गए हैं।

A helicopter with 6 people on board has gone missing in Nepal.



“The chopper was en route to Kathmandu from Solukhumbu and got disconnected with the control tower at around 10 in the morning,” Information Officer Gyanendra Bhul.



The helicopter with the call sign 9NMV got off… pic.twitter.com/w1x0qM0QIW