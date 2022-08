फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सलमान रश्दी पर हमले की निंदा की, कहा- उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है

Highlights दुनिया भर के नेताओं ने सलमान रश्दी पर हमले की निंदा की फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं बुकर पुरस्कार विजेता रश्दी

नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सलमान रश्दी पर किए गए जानलेवा हमले की निंदा की है और कहा है कि 'उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है'। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्विटर पर लिखा कि पिछले 33 वर्षों से सलमान रश्दी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वह नफरत और बर्बरता की ताकतों के कायरतापूर्ण हमले के शिकार हुए हैं। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। यह लड़ाई अब सार्वभौमिक है। अब हम उनके साथ पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े हैं।

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side.