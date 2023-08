तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुनाई गई 3 साल जेल की सजा

Highlights जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को दोषी ठहराया जेल की सजा के साथ-साथ इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है मामले में दोषी पाए जाने के बाद पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और अदालत द्वारा उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक, बड़े घटनाक्रम में एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

मामले में दोषी पाए जाने के बाद पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जेल की सजा के साथ-साथ इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के तुरंत बाद, खान को भारी सुरक्षा के बीच लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

तोशखाना उपहारों के विवरण का खुलासा करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद 10 मई को इमरान खान के खिलाफ मामला शुरू किया गया था। शनिवार की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।

