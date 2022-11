सोलोमन द्वीप पर भूकंप के तेज झटके के बाद जारी की गई सुनामी की चेतावनी, रिक्टर स्केल पर 7.0 की तीव्रता

वेलिंगटन (न्यूजीलैंड): सोलोमन द्वीप के पास मंगलवार सुबह 7.0 तीव्रता के भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। हालांकि, फिलहाल वहां जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र राजधानी होनियारा से करीब 56 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में समुद्र की 13 किलोमीटर की गहराई में था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के मुताबिक, भूकंप से सोलोमन द्वीप पर समुद्र में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं, लेकिन उसने व्यापक स्तर पर सुनामी के खतरे का अंदेशा नहीं जताया। सोलोमन द्वीप भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।

An earthquake with a magnitude of 7.0 on the Richter Scale hit Southwest of Malango, Solomon Islands today at 07:33:07 am (UTC): USGS Earthquakes pic.twitter.com/8n6DKeCIgg