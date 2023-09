जस्टिन ट्रूडो का विमान तकनीकी रूप से हुआ खराब, विमान के ठीक होने तक भारत में ही रहेगा कनाडाई प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। हवाई अड्डे के अधिकारी ने एएनआई को बताया कि कनाडाई प्रतिनिधिमंडल तब तक भारत में रहेगा जब तक कि जमीन पर इंजीनियरिंग टीम समस्या को ठीक नहीं कर लेती। प्रेस सचिव मोहम्मद हुसैन ने कहा, "हवाई अड्डे के लिए हमारे प्रस्थान पर, हमें कनाडाई सशस्त्र बलों द्वारा अवगत कराया गया कि CFC001 तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। इन मुद्दों को रातोंरात ठीक नहीं किया जा सकता है, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक हमारा प्रतिनिधिमंडल भारत में रहेगा।"

बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपने अप्रतिबद्ध रवैये के कारण भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके मंत्रिमंडल में कुछ लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद, पीएम ट्रूडो ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने खालिस्तान चरमपंथ पर सवालों के जवाब दिए और कहा, "कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और हमारे लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है।साथ ही हम हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं।"

