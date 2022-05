Big News: उड़ान भरने के बाद नेपाली विमान का बीच रास्ते में ही टूटा संपर्क, 4 भारती 3 जापानी नागरिक समेत 22 यात्री है सवार, जानें पूरा मामला

Highlights 22 यात्रियों को लेकर जा रहे नेपाली विमान के संपर्क टूटने की बात सामने आई है। इसमें 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक के सवार होने की खबर सामने आ रही है। मुख्य जिला अधिकारी ने बताया कि विमान की तलाशी की जा रही है।

Nepali Tara Air 9 NAET Plane Lost Connection: 22 यात्रियों को लेकर जा रहे नेपाली विमान के संपर्क टूटने की खबर सामने आ रही है। इस विमान में कुल 22 लोग सवार थे जिसमें 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक भी शामिल है। विमान में चालक दल समेत बाकी नेपाली निवासी सवार है। बताया जा रहा है कि यह विमान सुबह 9:55 बजे उड़ान भरा जिसके बाद से उसका संपर्क टूट गया है। एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, तारा एयर के 9 NAET जुड़वां इंजन वाले विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। इस खबर पर और जानकारी अभी आनी बाकी है।

Nepal | Tara Air's 9 NAET twin-engine aircraft carrying 19 passengers, flying from Pokhara to Jomsom at 9:55am, has lost contact: Airport authorities