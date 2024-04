Watch: ऑटो में बैठा शख्स पी रहा था सिगरेट, बगल से गुजरे बाइक सवार का जला पैर, टोकने पर की बदसलूकी

Viral Video:बेंगलुरु की सड़कों के जाम के बारे में तो आपने काफी खबरें पढ़ी होंगी। बेंगलुरु की सड़कों पर घंटों लगने वाला जाम वहां के लोगों को अच्छे से पता है लेकिन इस बार बेंगलुरु की सड़क का एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है। जिसने कई सारे सवाल लोगों के मन में खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जो कि कर्नाटक की राजधानी के जेपी नगर इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स जो कि ऑटो में सफर कर रहा है वह हाथ बाहर करके सिगरेट पी रहा है। इस दौरान ऑटो के बगल से जब एक बाइक सवार गुजरता है तो उसका पैर सिगरेट से जल जाता है।

इस घटना के बाद बाइक सवार ने ऑटो रुकवा कर शख्स को इसके लिए टोका। हालांकि, इस दौरान दोनों में लंबी बहस चली। आरोपी शख्स बार-बार अपनी गलती न मानकर उल्टा सवाल करता रहा। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए मोइन ने लिखा, ''7 अप्रैल शाम 5:59 बजे - जेपी नगर 5वां चरण। ऑटो में यह यात्री सार्वजनिक रूप से धूम्रपान कर रहा था, जबकि उसका हाथ ऑटो से बाहर था जो मेरे पैर को छू गया, जबकि ऑटो चालक मेरे पास से गुजरा। जब मुझसे पूछताछ की गई तो मुझे एक तरफ धकेल दिया गया और लगभग मुझे फुटपाथ पर गिरा दिया गया।''

5:59pm 7th Apr - Jp nagar 5th phase

This passenger in auto was chilling out smoking in public while his hand was out of the auto which touch my leg while the auto driver passed by me.



When questioned I was pushed aside almost crashed me to footpath. @BlrCityPolicepic.twitter.com/aXm0iHdSQa