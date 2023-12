Watch: दिल्ली मेट्रो ट्रैक से कूदने गई लड़की को देख पुलिस ने किया कुछ ऐसा, वीडियो देख दंग रह गए लोग

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में तेजी से दौड़ने वाली मेट्रो के ट्रैक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की आत्महत्या करने का प्रयास करती नजर आई। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लड़की मेट्रो ट्रैक से कूदने की कोशिश कर रही है और उसके एक हाथ में मोबाइल फोन है और वह कूदने की धमकी दे रही है। यह पूरी घटना सोमवार शाम मध्य दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर घटी, जिसे देख हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए।

हाथ में मोबाइल लिए वह दिल्ली मेट्रो के ऊंचे ट्रैक पर कूदने की धमकी देकर खड़ी हो गई। जल्द ही नीचे भीड़ इकट्ठा हो गई और उसे रोके रखा, अधिकारी हरकत में आए और महिला को बचाने में कामयाब रहे।

Watch: Woman Threatens To Jump Off Metro Track. What Happened Next https://t.co/A1EPxjsHl8pic.twitter.com/7p5OvrSTxJ