बेखौफ होकर किंग कोबरा को बाथरूम में नहला रहा शख्स, रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो वायरल

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अजब-गजब वीडियो वायरल होते रहते है। कई वीडियो देख आप हैरान हो जाते हैं तो कई आपको हंसा-हंसा कर लोट-पोट कर देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। जिसमें एक शख्स को बेखौफ होकर विशाल किंग कोबरा को नहलाते हुए दिखाया गया है।

वीडियो में शख्स बिना किसी डर के अपने बाथरूम में सांप को लापरवाही से धोते हुए दिखाया गया है, जिसमें डर या बेचैनी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुसांता नंदा ने एक्स पर अपलोड किया था।

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "किंग कोबरा को नहलाना। सांपों के पास त्वचा होती है जो सुरक्षा और स्वयं-सफाई तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसे वे समय-समय पर छोड़ देते हैं। तो, आग से खेलने की क्या आवश्यकता है?"

Bathing a king cobra😳

Snakes have skin to protect & keep them clean, which they shed periodically.

So what’s the need for playing with fire? pic.twitter.com/rcd6SNB4Od