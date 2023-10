Watch: ससुराल छोड़ आने पर परिवार ने किया स्वैग से स्वागत, ढोल-ताशे की धुन पर बेटी ने की घर में एंट्री

Highlights परिवार ने अपनी बेटी के ससुराल छोड़ने के फैसले का स्वागत किया असल में बेटी को ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही परेशान कर रहा था इन दिक्कतों के चलते बेटी ने ये कदम उठाया और उसके फैसले को परिवार ने सही ठहराया

रांची: शहर के एक परिवार ने अपनी बेटी के ससुराल छोड़ने के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही परिजन ने बेटी के वापस आने पर जोरदार वेलकम किया। परिवार ने बताया कि ससुराल पक्ष का माहौल अच्छा नहीं था, जिसके कारण बेटी वहां रहने पसंद नहीं कर रही थी।

लड़की के परिवार ने बताया, जहां उनकी बेटी की शादी हुई थी, उन लोगों ने उन्हें धोखा दिया और साथ ही बताया कि बेटी का पति पहले से ही शादीशुदा था। यह सब जानकर परिवार ने बेटी के ससुराल छोड़कर घर लौटने के फैसले का स्वागत किया है। इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए परिवार ने ढोल-ताशे बजवाएं।

इसके साथ ही लड़की ने बताया कि उसे सुसराल पक्ष शादी के कुछ महीने बाद से लगातार प्रताड़ित कर रहा था। इस कारण लड़की ने फैसला कर लिया और घर वालों को इसकी जानकारी दे दी। फिर, घरवालों ने भी हामी भरते हुए बेटी के वेलकम के लिए तैयारी शुरू कर दी और लड़की को उसी तरह घर में वापस लाए, जैसे उसे शादी के दौरान ससुराल में भेजा था।

The girl was getting harassed by her in-laws after an year of marriage so her father decided to bring her back home with the same respect and celebration he had send her after marriage 🥺 pic.twitter.com/mzybO2ChPs