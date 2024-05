Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में परिवार ने तोड़ी चुप्पी, 'आप' सांसद की मां ने कही ये बात

Swati Maliwal Assault Case: 'आप' सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के घर मारपीट मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं लेकिन अभी तक स्वाति ने इस पर कुछ नहीं कहा। पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह, स्वाति मालीवाल दिल्ली के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन गईं और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ "मारपीट" की। इन आरोपों के बावजूद पुलिस का दावा है कि उन्हें औपचारिक शिकायत नहीं मिली है लेकिन इस खबर के लोकसभा चुनावी मौसम में बाहर आते ही राजनैतिक गलियारे में सनसनी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है।

स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार मामले में अब उनकी मां ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वाति की मां संगीता मालीवाल ने रिपब्लिक टीवी से कहा, "हम बात करने की स्थिति में नहीं हैं... यह उनकी लड़ाई है और सही समय आने पर ही वह बोलेंगी।"

संगीता मालीवाल ने बेटी की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ भी कह ना पाने की स्थिति को जाहिर किया। उनका कहना है कि स्वाति मालीवाल इस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और परिवार इस सब से बहुत परेशान है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें धमकी दी जा रही है? इस पर संगीता मालीवाल ने कहा कि हम बात करने की स्थिति में नहीं, यह लड़ाई उनकी है और वह सही समय आने पर खुद बोलेंगी।

इस बीच, गुरुवार को अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की इंडिया गठबंधन के तहत एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पत्रकार ने जब स्वाति के संबंध में सवाल किया तो अखिलेश यादव ने इसे टाल दिया। उन्होंने कहा, "अरे उससे ज्यादा जरूर और चीजें भी हैं।"

दूसरी ओर, भाजपा ने गुरुवार को इस मुद्दे पर लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में चुप्पी बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक "गुंडे" की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

Shameful When asked about Swati Maliwal Akhilesh Yadav says “Is se zyada zaroori cheez bhi hai” Sanjay Singh Diverts on questions about Bibhav Kumar seen with Kejriwal Kejriwal pushes away mic Shameless It is clear that Sheesh Mahal attack was done at behest of… pic.twitter.com/krTT1HfYg0

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि शिकायत में अरविंद केजरीवाल मुख्य "अपराधी" हैं कि उनके सहयोगी विभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल पर शारीरिक हमला किया था, क्योंकि उन्होंने मामले की रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस को किए गए टेलीफोन कॉल का हवाला दिया था।

गौरव भाटिया ने संवाददाताओं से कहा, "उनकी (केजरीवाल) चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जेल से बाहर, वह मुख्यमंत्री से ज्यादा 'गुंडा' हैं।" उन्होंने कहा कि बिभव कुमार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ देखा गया था। मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिभव कुमार की लखनऊ यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर ली गई थी।

72 hours

No FIR on Bibhav Kumar instead Kejriwal is protecting him ! Roaming around with him..



It is clear- attack on Swati Maliwal was done at behest of Kejriwal himself



Sheesh Mahal is Apradh Mahal & just like Draupadi cheerharan - a woman Rajya Sabha MP was subjected to… pic.twitter.com/1ig50VqHbT