Social Media: परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी, एल्विश यादव ने जड़ दिए कई थप्पड़, देखें वीडियो

Highlights वायरल वीडियो में एल्विश यादव एक शख्स पर लगातार थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुए हैं वीडियो जयपुर के एक रेस्टोरेंट की है रेस्टोरेंट में बैठे एक शख्स के द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी एल्विश पर होती है

Social Media:सोशल मीडिया के सुपरस्टार एल्विश यादव एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वह थप्पड़ कांड के लिए चर्चा में हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एल्विश यादव एक शख्स पर लगातार थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। वायरल वीडियो जयपुर के एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है।

MAA Ko aur Dharam Ko Gaali Doge Toh Thappar Kya Joote Bhi Khaoge



Hats off to Megastar #ElvishYadav for doing the right thingpic.twitter.com/IfNncRoPDF — KhabriBhai (@RealKhabriBhai) February 12, 2024

वायरल वीडियो में देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच एल्विश यादव भी दिखाई देते हैं वह भी बाहर निकल रहे होते हैं। इसी बीच रेस्टोरेंट में बैठे एक शख्स के द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी एल्विश पर होती है। टिप्पणी इतनी गंदी होती है कि एल्विश अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और पीछे जाकर जिस टेबल पर शख्स बैठा होता है, उसे जाकर कई थप्पड़ जड़ देते हैं।

MAA Ko aur Dharam Ko Gaali Doge Toh Thappar Kya Joote Bhi Khaoge



Hats off to Megastar #ElvishYadav for doing the right thingpic.twitter.com/IfNncRoPDF — KhabriBhai (@RealKhabriBhai) February 12, 2024

हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो पर एल्विश का कोई वीडियो संदेश तो नहीं आया है। लेकिन एक क्लिप सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।

एल्विश ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो के अनुसार, एल्विश ने थप्पड़ कांड पर कहा है कि उस शख्स ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। एल्विश ने कहा कि मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं, मुझे लड़ाई-झगड़ा पसंद नहीं है। फोटो लेना है तो आराम से लो। मुझे किसी पर हाथ उठाने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं। जो कोई पीछे से कमेंट पास करता है, उसे नहीं बख्शते।

MAA Ko aur Dharam Ko Gaali Doge Toh Thappar Kya Joote Bhi Khaoge



Hats off to Megastar #ElvishYadav for doing the right thingpic.twitter.com/IfNncRoPDF — KhabriBhai (@RealKhabriBhai) February 12, 2024

एल्विश ने कहा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे साथ पुलिस के कमांडो भी हैं। जब उस शख्स ने मेरे बारे में व्यक्तिगत रुप से कहा तो मैंने जाकर धड़ दिया। मुझे गम भी नहीं है कि भाई मुझे पछतावा हो। मैं ऐसा ही हूं। यहां बताते चले कि एल्विश को उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार सपोर्ट कर रहे हैं।

Web Title: viral watch elvish yadav slapped a person jaipur restarant viral watch