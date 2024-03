Viral Video: समुद्री तट पर तेज रफ्तार में कार कई बार पलटी, ड्राइवर फुटबॉल की तरह हवा में उछला, कैमरे में रिकॉर्ड घटना

Highlights यह घटना कथित तौर पर मुबारक अल-कबीर गवर्नरेट में शनिवार को हुई वीडियो में एक कार को समुद्र तट के किनारे चलते हुए दिखाया गया है जल्द ही, कार मुड़ती है, जिससे वह कई बार पलटती है

Viral Video: कुवैत के अबू अल हसनिया समुद्र तट पर एक भयानक दुर्घटना में चमत्कारिक ढंग से जीवित बचे व्यक्ति का एक नाटकीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फ़ुटेज में दुर्घटना से पहले के क्षणों को कैद किया गया, जिसमें एक चार पहिया वाहन समुद्र तट पर कई बार पलट गया, जिससे उसका चालक हवा में उछलते हुए पानी में गिर गया।

यह घटना कथित तौर पर मुबारक अल-कबीर गवर्नरेट में शनिवार को हुई। वीडियो में एक कार को समुद्र तट के किनारे चलते हुए दिखाया गया है। जैसे-जैसे लहरें बढ़ती हैं, 34-वर्षीय ड्राइवर को संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जल्द ही, कार मुड़ती है, जिससे वह कई बार पलटती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइवर हवा में उछल गया और फिर समुद्र में गिर गया। हालाँकि, वह चमत्कारिक रूप से पूरी परीक्षा से बच गया और उसे कार से दूर जाते देखा गया।

Shocking video shows the moment a 4WD loses control and rolls multiple times on Abu Al Hasaniya Beach in Kuwait, with the vehicle's 34-year-old driver miraculously walking away from the wreckage with minor injuries. pic.twitter.com/bvPNSpVNtv