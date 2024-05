Viral Video: पुडुचेरी की सड़कों पर धूप से बचने के लिए PWD ने किया कमाल का जुगाड़, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे तारीफ

Viral Video: मई का महीना शुरू हो गया है और पूरे देश में भीषण गर्मी से लोग त्रस्त है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। मगर जो लोग सड़कों पर बाहर निकलते हैं उनके लिए गर्मी से बचना काफी मुश्किल होता है। खुली सड़कों पर अक्सर लोगों को धूप सताती है लेकिन पुडुचेरी में लोगों को धूप से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पुडुचेरी का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर हरी चादर बिछी हुई है। सड़क के ऊपर हरे कपड़े की शीट के कारण बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोगों को धूप से जूझना नहीं पड़ रहा है।

पुडुचेरी की सड़कों का यह नजारा अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तो और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सड़क के ऊपर लंबी हरी चादर बिछी हुई है जिससे लोगों को धूप नहीं लग रही और वह आराम से सड़क पर चल पा रहे हैं।

पुडुचेरी लोक कल्याण विभाग ने चिलचिलाती गर्मी में यात्रा करने वाले लोगों को आराम देने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों पर हरी चादर लगाईं। इसमें जेब्रा क्रॉसिंग लाइन और ट्रैफिक सिग्नल से कुछ मीटर की दूरी तक सड़क के ऊपर जालीदार हरे रंग की छत लगाई गई है, जो लोगों को प्रतीक्षा अवधि के दौरान कवर के नीचे रहने और सीधे सूर्य की किरणों से बचने में सहायता करती है।

वीडियो की शुरुआत में बाइकर्स हरी छत के नीचे सिग्नल हरा होने तक इंतजार करते दिख रहे हैं। यह एक जंक्शन से सामने आया, जिसके दूसरी तरफ कुछ ऑटो और एक बस के साथ-साथ अन्य दोपहिया वाहन स्थापित शेड का लाभ उठाते हुए दिखाई दिए।

जैसे ही फुटेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, यह वायरल हो गया और इसे एक लाख से अधिक बार देखा गया। यात्रियों को दी गई सुविधा से लोग काफी प्रभावित हुए। बढ़ते तापमान के बीच इसे समय की आवश्यकता मानते हुए, नेटिजन्स ने अपने शहरों में भी ऐसी स्थापनाएँ देखने की इच्छा व्यक्त की।

This is what Delhi Needs to do for commuters. #DelhiNCR #green #summershock #HeatWave https://t.co/xxZwEdy8Ai

यूजर्स ने वीडियो पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और स्थानीय अधिकारियों से पुडुचेरी से प्रेरणा लेने और इस प्रणाली को अपने शहर में भी लाने का आग्रह किया। केरल के लोगों ने भी अपनी सरकार से इसे वहां लागू करने के लिए कहा।

In kurnool we are doing this from years thanks to kurnool municipal corporation https://t.co/092SIiQ1t8pic.twitter.com/7odKFMmae2