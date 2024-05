T20 World Cup 2024: लाखों दिव्यांग खेल प्रेमियों के लिए सांकेतिक भाषा में होगा मैच का प्रसारण

Highlights पहली बार विश्व कप में सांकेतिक भाषा में विशेष प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी विशेष प्रसारण की घोषणा डिज्नी हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने की है अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्टर के द्वारा लिए गए इस कदम का स्वागत किया

T20 World Cup 2024: एक जून से टी-20 विश्व कप का आगाज हो जाएगा। देशभर के करोड़ों क्रिकेट फैंस विश्व कप में भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक खुशखबरी उन लाखों फैंस के लिए भी है जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन, उनके दिलों में क्रिकेट का क्रेज जिंदा है। ऐसे फैंस के लिए पहली बार विश्व कप में सांकेतिक भाषा में विशेष प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। यहां बताते चले कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी-20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा। हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, दिव्यांग खेल प्रेमियों के लिए विशेष प्रसारण की घोषणा डिज्नी हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने की है।

किस मैच में होगी यह व्यवस्था

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यह व्यवस्था भारत के सभी मैचों में होगी। साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल सहित 10 मैचों के लिए लागू होगा। ब्रॉडकास्टर के अनुसार, ऐसा पहली बार हो रहा है जब टी20 विश्व कप का प्रसारण सांकेतिक भाषा और वर्णनात्मक कमेंट्री के साथ किया जाएगा।

Great to see @StarSportsIndia@DisneyPlusHS@isigninghands coming together to provide Indian Sign Language and audio descriptive commentary during #T20WorldCup2024! This is an important step in line with GoI and @MIB_India’s vision for inclusivity #InclusionMatters…