Swati Maliwal Assault Case: केजरीवाल के 'विभव कुमार' की मुश्किल बढ़ी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा समन

Highlights स्वाति मालीवाल मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया आयोग ने विभव कुमार को 17 मई को बुलाया सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर मारपीट करने के आरोप में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने विभव कुमार को तलब किया। आयोग ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें विभव कुमार को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

The National Commission for Women has taken suo moto cognizance of allegations by RS MP Swati Maliwal against Delhi Chief Minister, Sh. Arvind Kejriwal's personal secretary. NCW summons Bibhav Kumar to appear tomorrow, May 17, 2024, at 11 AM.@sharmarekha@PIB_India… pic.twitter.com/E3wG2YegPt