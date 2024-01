Viral Video: 20 किलो पारले-जी बिस्कुट से शख्स ने बना डाला राम मंदिर, हाथों का ऐसा जादू देख खुश हो जाएंगे आप

Ayodhya Ram Mandir: इन दिनों पूरा देश अयोध्या स्थित राम मंदिर के उद्घाटन के लिए उत्साहित है। रामलला के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी भगवान राम के स्वागत के लिए यूजर्स अपने-अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। कोई राम भजन गाकर तो कोई नाचकर अपनी भक्ती को प्रस्तुत कर रहा है वहीं, एक कलाकार ने कुछ ऐसा कमाल किया है जिससे हर किसी की नजरें नहीं हट रही है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का एक व्यक्ति सुर्खियाँ बटोर रहा है। छोटन घोष एक अपरंपरागत सामग्री - 20 किलोग्राम पारले-जी बिस्कुट का उपयोग करके राम मंदिर की 4 बाय 4 फीट की प्रतिकृति तैयार करने के लिए वायरल हो गए हैं।

इस अनूठी कृति को बनाने में घोष और उनके दोस्तों को लगभग पांच दिन लगे। थर्मोकपल, प्लाइवुड, गोंद-बंदूक और बिस्कुट का उपयोग करके, उन्होंने सावधानीपूर्वक एक पवित्र संरचना बनाई जो अब उनके शहर में हर किसी के देखने और प्रशंसा करने के लिए खुली है।

Ram Mandir made from Parle G biscuits.

India is truly gifted by so many such skilled artists.Such amazing talent. JAI SHREE RAM♥️🚩 pic.twitter.com/ZOaaLaVd6y