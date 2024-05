नहीं रहीं जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल, कैंसर से हुआ निधन

By मनाली रस्तोगी | Published: May 16, 2024 09:28 AM

परिवार के एक करीबी सूत्र ने कहा, "तड़के करीब 3 बजे उनका निधन हो गया। उन्हें अस्पताल से घर लाया जा रहा है। नरेश गोयल फिलहाल अपने मुंबई आवास पर हैं।"