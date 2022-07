Video: कचरे वाली गाड़ी में PM Modi और सीएम योगी की तस्वीरें रखकर ले जा रहा था सफाई कर्मी, नगर निगम ने कर्मचारी को किया बर्खास्त

Highlights मथूरा में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें कूड़ा गाड़ी में मिली है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुड़े के गाड़ी में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रास्ते में कुड़े को ले जाते हुए कर्मचारी को रोक कर एक शख्स ने यह वीडियो बनाया है जो अब वायरल हो रहा है।

पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ उस कुड़े की गाड़ी में अन्य नेता की भी तस्वीरें मिली है। इस तरीके से पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो को कूड़े गाड़ी में रख कर ले जाने पर कर्मचारी पर कार्रवाई भी हुई है। इस शख्स द्व्रारा तस्वीरें को लेकर सफाई कर्मी से बात करते और सवाल पूछते हुए भी वीडियो में देखा गया है।

आज तक की एक खबर के मुताबिक, यह मामला मथुरा के वृंदावन नगर निगम का है। यहां पर बॉबी नामक एक सफाई कर्मी द्वारा पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरों को अन्य कूड़ों के साथ कूड़े गाड़ी में डाल कर ले जाते हुए देखा गया है। बताया जाता है कि मथुरा के सुभाष इंटर कॉलेज के पास अलवर से आए एक शख्स ने यह वीडियो बनाया है।

A municipal contractual worker has been terminated by Mathura Municipal corporation for carrying discarded photographs of Adityanath and Narendra Modi in a garbage cart.

The worker says he found the photos in a garbage dump. pic.twitter.com/xEUxCJYwRW