अनएकेडमी के अवध ओझा ने पीएम मोदी की तुलना की मुहम्मद गोरी से, कहा- "नया संसद उनका महल होगा", वीडियो हुआ वायरल

Highlights अनएकेडमी में इतिहास पढ़ाने वाले अवध ओझा ने पीएम मोदी की तुलना मोहम्मद गोरी से की ओझा ने कहा कि पीएम मोदी की कोई संतान नहीं है, मुहम्मद गोरी की भी कोई संतान नहीं थी अवध ओझा वीडियो में कहते हैं कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महल होगा

नई दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कराने वाली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनएकेडमी लगातार विवादों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। लगभग एक महीना पूर्व अनएकेडमी के एक टीचर करन सांगवान द्वारा ऑनलाइन क्लास में छात्रों से शिक्षित उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कहने के बाद अनएकेडमी काफी विवादों में रही थी।

वहीं अब अनएकेडमी के अन्य टीचर अवध ओझा के कारण अब फिर से अनएकेडमी विवादों में आ गई है। दरअसल इतिहास और सामान्य अध्ययन के प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी की है, जो बेहद विवादित मानी जा रही है। अवध ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संचालन की तुलना भारत पर शासन कर चुके मुहम्मद गोरी से की है।

Height of brainwashing and Politics in the name of teaching, education !!



Awadh Ojha, who teaches at Unacademy and is infamous for anti-Hindu, anti -Modi stance takes it to next level, All while earning crores from fees paid by Indian students.pic.twitter.com/VFPhnY1mjU