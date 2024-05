Chhattisgarh Road Accident: कवर्धा में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, 14 महिलाओं समेत 15 की मौत और आठ अन्य घायल

Highlights दुर्घटनाग्रस्‍त वाहन में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। मृतकों में 14 महिलाएं भी शामिल हैं। आठ अन्य घायल हुए हैं।

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने कहा कि सड़क दुर्घटना में 14 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हुई तथा आठ अन्य घायल हुए हैं। वाहन में 30-40 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंच गई है और घायलों को इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। गाड़ी 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। ये सभी बैगा आदिवासी हैं। घटनाक्रम पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। ये सभी जंगल से लौट रहे थे, तभी ये भयानक हादसा हुआ।

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटने से 15 लोगों की मौत की खबर बेहद दर्दनाक है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने में लगा हुआ है।

Chhattisgarh | 15 people died after a pick-up vehicle overturned near the Kawardha area. Eight people have been injured & shifted to the hospital for treatment: Abhishek Pallav, Kawardha SP

मृतकों में 14 महिलाएं भी शामिल हैं। आदिवासियों को लेकर लौटते समय पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में गिरकर पलट गया। ये सभी लोग सेम्हारा गांव के रहने वाले थे। यह हादसा कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के बहपानी गांव के पास हुआ। वाहन पर सवार लोग सेम्हारा गांव के हैं। घटना के बाद मौके पर हृदय विदारक दृश्य थे। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma says, "The news of the death of 15 people due to the overturning of a pick-up vehicle full of workers in Kawardha is extremely painful. My condolences are with all the families who have lost their loved ones in this accident. Along with this,…