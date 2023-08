Viral Video: 10 सेंटी मीटर मोटी बर्फ वाले झील के नीचे फंस गया था तैराक, बहुत निकलने का किया कोशिश और फिर....देखें भयावह वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तैराक को बर्फ से जमी झील में फंसे हुए देखा गया है। ऐसे में इस वायरल वीडियो में तैराक के साथियों को उसे रास्ते दिखाते हुए देखा गया है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक तैराक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उसे बर्फ से जमे हुए झील के नीचे फंस जाते हुए देखा गया है। वीडियो के शुरू होते ही तैराक को जमी हुई झील में तैरते और फिर वहां से निकलने का रास्ता खोजते हुए देखा गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो को देख कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर अपना रिएक्शन्स भी दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि भाई ऐसा क्यों किया तो एक यूजर ने लिखा कि वह इस हालात में कभी भी बाहर नहीं निलक सकता है।

जारी इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक तैराक जमी हुई झील में फंसा हुआ है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जमी हुई झील के ऊपर उसके साथी है जो उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे है। उसके साथियों द्वारा रास्ते दिखाए जाने के बावजूद भी वह सही से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता है जिससे उसके साथी काफी चिंतित हो जाते है।

Few more seconds and this could have gone south 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/A7icld6TVU