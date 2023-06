मिस्र से आया दिल दहलाने वाला वीडियो, लाल सागर में रूसी शख्स को विशाल शार्क मछली ने मार डाला...स्थानीय लोगों ने पकड़ा

काहिरा: समुद्र किनारे शार्क मछली के इंसानों पर हमले जैसी हॉलीवु़ड फिल्म तो आपने खूब देखी होगी लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बीच समुद्र में टाइगर शार्क एक रूसी व्यक्ति पर हमला करता नजर आ रहा है जबकि अन्य लोग कुछ दूर से बस इस हादसे को देखते रह जाते हैं।

घटना हर्गहाडा (Hurghada) शहर के पास की है जहां शार्क का भयानक हमला कैमरे में कैद हो गया। रूसी शख्स को नहीं बचाया जा सका।

अब हालिया अपडेट में बताया गया है कि इलाके के स्थानीय लोगों ने रूसी नागरिक पर हमला करने और उसे मारने वाले शार्क को पकड़ लिया। मिस्र के मंत्रालय ने बाद में कहा कि उसने शार्क को पकड़ लिया है और इस दुर्लभ हमले के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में इसकी जांच कर रहा है।

