केंद्रीय मंत्री सिंधिया के शॉट पर कैच पकड़ने की कोशिश में भाजपा नेता के सिर में लगी चोट, पड़े कई टांके, देखें वीडियो

Highlights उपचार के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। शॉट पर कैच पकड़ने की कोशिश में मिश्रा को चोट लग गई है।

रीवाः केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शॉट से बुधवार को भाजपा के एक नेता के सिर पर चोट लग गई। वह सिंधिया का कैच पकड़ने में चूक गए और गेंद उनके सिर पर जा लगी।

Local BJP worker Vikas Mishra hurt on forehead while trying to catch the ball hit by union minister Jyotiraditya Scindia in Rewa district of MP. After inaugurating cricket stadium in Itaura (Rewa) showcased his batting skills. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/S2VJQd4yKJ

दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाने वाले भाजपा नेता विकास मिश्रा को चोट लगी और इसके बाद खेल रोक दिया गया। मिश्रा को उपचार के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। सिंधिया पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला और रीवा लोकसभा सदस्य जनार्दन मिश्रा के साथ पार्टी के घायल नेता से मिलने मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उनकी हालत के बारे में जानकारी ली।

मिश्रा की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय दीनदयाल मंडल अध्यक्ष धीरज द्विवेदी ने कहा, ‘‘ जिले के इटौरा में नवनिर्मित मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हुए सिंधिया द्वारा मारे गए शॉट पर कैच पकड़ने की कोशिश में मिश्रा को चोट लग गई है। मिश्रा की हालत स्थिर है।

It was while trying to catch the ball hit by Scindia that the local BJP worker sustained deep cut on forehead and was later administered multiple stitches on the wound. Scindia rushed to hospital and took stock of Mishra's condition. @NewIndianXpress@TheMornStandard@santwana99pic.twitter.com/ADpqBB9Wek