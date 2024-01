Republic Day 2024: कर्तव्य पथ पर रिहर्सल के दौरान 'मोनिका ओह माई डार्लिंग' गाने पर झूमे जवान, मजेदार वीडियो वायरल

Republic Day 2024: राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी तेजी से चल रही है। सशस्त्र बलों की टुकड़ियां ड्रेस रिहर्सल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। परेड, भारत के एक महत्वपूर्ण घटना, 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए निर्धारित है। रिहर्सल में सशस्त्र बलों के जवानों द्वारा ढोल की थाप पर मार्च करना, अनुशासन और सटीकता का प्रदर्शन करना शामिल है जो इस भव्य कार्यक्रम की विशेषता है।

गणतंत्र दिवस को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में जवानों की तैयारी और भी तेजी से जारी है। कड़ाके की इस ठंड में जवानों का जोश देखते ही बन रहा है। ऐसा ही एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर देखने को मिला जिसमें जवानों की टुकड़ी फुल जोश में रिहर्सल कर रही है। मौजूद वीडियो में सुबह का समय है जब दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। हालांकि, इस ठंड का जवानों पर मानो असर ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो बाजे-गाजे की ताल पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।

जवान एक साथ गाना भी गा रहे हैं और एक-दूसरे के साथ स्टेप से स्टेप मिला कर गाना गाते हुए डांस कर रहे हैं। यह शानदार वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर वीडियो में जवानों की एक टुकड़ी ढोल लेकर बजा रही है।

The Republic Day parade rehearsals at Kartavya Path showcase the dedication and precision of participants as they prepare for the grand event.#RepublicDay2024#RepublicDay@adgpi@nischaljournopic.twitter.com/FNhtMGDiVI