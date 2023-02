'क्या भाई-बहन के बीच यौन संबंध बनाना सही है?' पाकिस्तान में परीक्षा में पूछा गया सवाल, विवाद के बाद प्रोफेसर पर हुई कार्रवाई

Highlights यह सवाल बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजीशन के क्विज में पूछा गया। क्विज तैयार करने वाले प्रोफेसर खैल उल बशर को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है।

इस्लामाबादः पाकिस्तान में कॉमसैट्स विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सवाल को लेकर विश्वविद्याल और प्रश्नपत्र तैयार करने वाले प्रोफेसर खैर उल बशर पर लोग कार्रवाई की मांग की।

दरअसल, दिसंबर-2022 में हुई परीक्षा में बीएससी इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्रों से (इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजीशन क्विज में) भाई-बहन ( मार्क और जूली) बीच यौन संबंध बनाने की स्थिति का चित्रण करते हुए सवाल पूछा गया कि क्या दोनों का ऐसा करना ठीक था? छात्रों को इसपर 300 शब्दों में जवाब देने को कहा गया। यह क्विज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खैल उल बशर ने करवाया जिसके लिए 15 अंक निर्धारित थे।

सवाल से पहले एक पैसेज दिया गया जिसमें लिखा है- मार्क और जूली कॉलेज की गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस घूमने गए थे। एक रात वो बीच के किनारे एक कमरे में रुके और दोनों ने आपसी रजामंदी से संबंध बनाने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि ऐसा वो दोबारा नहीं करेंगे और ये उनका राज बनकर रहेगा। पैसेज के बाद सवाल पूछा गया कि क्या दोनों का ऐसा करना ठीक था, अपने विचार 300 शब्दों में लिखें। जांच के बाद प्रोफेसर को निकाल दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रश्न को अश्लील बताते हुए विश्वविद्यालय को बंद करने की बात कही।

अभिनेत्री और गायक मिशी खान ने लिखा- आपको शर्म आनी चाहिए कॉमसैट्स विश्वविद्यालय। आपके दयनीय विश्वविद्यालय को सील कर दिया जाना चाहिए और विकृत शिक्षकों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। जिसने भी यह सवाल पूछा, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप इस गंदी सवाल को कैसे पूछते हैं?

Shame on you @cuissbc Your pathetic university should be sealed & the perverted teachers should be kicked out. whoever asked this question should be behind bars. How dare you ask this filthy question? #COMSATS#comsatsuniversitypic.twitter.com/Wb3kvOHew2