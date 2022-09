स्पेस में एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट की जोरदार टक्कर, नासा ने पृथ्वी को बचाने के टेस्ट को अंजाम देकर रचा इतिहास, देखें वीडियो

Highlights नासा ने अपने डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक दिया अंजाम, एस्टेरॉयड से टकराया स्पेसक्राफ्ट। भविष्य में अगर पृथ्वी से किसी एस्टेरॉइड के टकराने की आशंका होती है तो ऐसे तरीकों से निपटने के लिए था ये टेस्ट वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस टक्कर से ऐस्टरॉयड की दिशा और गति दोनों बदल गई है, कुछ दिनों में आएगा विस्तृत डेटा।

लौरेल (Laurel, अमरिका): अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सोमवार को इतिहास रचते हुए एक ऐसे टेस्ट को सफलतापूर्वत अंजाम दिया जिसके तहत भविष्य में अगर पृथ्वी से किसी एस्टेरॉइड के टकराने की आशंका होती है तो इससे निपटा जा सके। दरअसल, नासा का स्पेसक्राफ्ट 70 लाख मील दूर एक एस्टेरॉयड से सटीकता से टकराया। ऐसे टकराव से किसी एस्टेरॉयड को उसके ऑर्बिट से हटाया जा सकेगा जिससे उसके पृथ्वी से टकराने की आशंका खत्म की जा सकेगी।

नासा का स्पेस्क्राफ्ट डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट (DART) अंतरिक्ष में घूम में रहे एस्टेरॉयड 'डिमोर्फस' (Dimorphos) से टकराया। इस स्पेसक्राफ्ट को 10 महीने पहले इस मिशन के लिए अमेरिका के केलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था।

नासा के ग्रह विज्ञान विभाग के निदेशक लोरी ग्लेज़ ने सफल परीक्षण के बाद कहा, 'हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसा युग जिसमें हम संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड के प्रभाव जैसी किसी चीज से खुद को बचाने की क्षमता रखते हैं।'

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD