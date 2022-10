केरल: 70 साल से मंदिर में रह रहे मगरमच्छ ‘बबिया’ का हुआ निधन, प्रसाद खाकर टेम्पल की रखवाली करने वाले को ऐसे दी गई श्रद्धांजलि

Highlights केरल में रह रहे मगरमच्छ ‘बबिया’ का 70 साल बाद निधन हो गया है। इसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वह प्रसाद खा कर मंदिर का रखवाली करता था। बताया जा रहा है कि वह शनिवार को लापता हो गया था और रविवार को वह मृत पाया गया है।

Vegetarian Crocodile Babiya Dies:केरल (Kerala) की एक झील में 70 साल से रह रहा एक मगरमच्छ रविवार को मृत पाया गया है। बताया जाता है कि इस मगरमच्छ को ‘बबिया’ (Babiya) नाम से बुलाया जाता है।

‘बबिया’ को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि वह एक शाकाहारी (Vegetarian Crocodile) था। मगरमच्छ ‘बबिया’ (Babiya) को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि यह मंदिर का प्रसाद खाकर उसकी रखवाली करता था।

केरल (Kerala) के श्री अनंतपद्मनाभ स्वामी मंदिर (Sri Ananthapadmanabha Swamy Temple) के पास में मौजूद एक झील (Lake) के पास मगरमच्छ ‘बबिया’ रहता था। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ ‘बबिया’ यहां के झील में 70 साल से रह रहा है। ऐसे में शनिवार से मगरमच्छ ‘बबिया’ लापता था और रविवार को वह मृत पाया गया है। जब मंदिर प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो उन लोगों ने पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी है।

Divine Crocodile Babiya which was guarding Sri Anantapura Lake Temple in #Kasaragod of Kerala is no more.



Vegetarian #Babiya lived here in the Temple lake for the last 70+ years eating the Prasadam of Sri Ananthapadmanabha Swamy.



May God bless this soul. Om Shanti. pic.twitter.com/daPSQSkS58