वीडियो: अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स ने पहनी पीएम मोदी की तस्वीरों वाली जैकेट, कहा- 2015 में बनवाया था...कुल ऐसे 26 है हमारे पास

वॉशिंगटन डीसी: पीएम मोदी अपनी अमेरिकी दौरे पर है। इस दौरान यहां उनका लंब प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जब वे अमेरिका पहुंचे तो वहां रह रहे भारतीयों ने खूब उनका स्वागत किया है। उन लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि किसी ने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को पीएम मोदी के नाम दर्ज करा दिया तो कोई उनसे मिलने के लिए नौ घंटे का सफर भी तय किया है।

इन सब पीएम मोदी के फैन के बीच एक ऐसा भी फैन है जिसमें उनके फोटो का एक जैकेट ही बना लिया है। वह इस जैकेट को पहन कर उनसे मिलने भी आया था और जैकेट को लेकर जानकारी भी शेयर की है। तो आइए जानते है कि क्या है इस जैकेट की कहानी।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के मिनेश सी पटेल को देखा जा सकता है। वीडियो में मिनेश एक ऐसी जैकेट पहन कर हैं जिसमें पीएम मोदी के कई तस्वीरें लगी हुई है। वे इस जैकेट के बारे में बोलते हुए कहते है कि उन्होंने इसे 2015 में गुजरात दिवस के दौरान बनाया था। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की उनके पास 26 जैकेट हैं।

jackets | New York: Minesh C Patel, a member of the Indian diaspora flaunts his jacket with PM Narendra Modi's image printed on it.



"This jacket was made in 2015 during Gujarat Day... We have 26 of this (jackets) and out of these 26 (jackets) four of them are here today," says… pic.twitter.com/OL3NWhtONy