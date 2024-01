असम: काजीरंगा नेशनल पार्क मे दिखा दुर्लभ Golden Tiger, यहां देखें पूरा वीडियो

नई दिल्ली: असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर को स्पॉट किया गया। इसका वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया गया। इसमें बताया गया है कि यह एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर है। साथ ही अधिकारिक तौर पर यह भी बताया गया है कि यह दृश्य असम में पाए जाने वाले विविध जीव-जंतुओं की सूची में जुड़ गया है।

Assam's wildlife never ceases to amaze!



A rare golden tiger was recently spotted in Kaziranga National Park taking a stroll. This sighting adds to the list of diverse faunal creatures found in Assam's landscape.@kaziranga_#NationalTourismDaypic.twitter.com/JY1VXvUVZO