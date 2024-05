Viral Video: सीट को लेकर फ्लाइट में मचा घमासान, आपस में भिड़े दो यात्री; सुलह कराने में क्रू मेंबर्स के छूटे पसीने

Viral Video: हाल के दिनों में हवाई यात्रा करने के दौरान यात्रियों के बीच झड़प की कई खबरें सामने आई है। चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है ऐसे में हर घटना का वीडियो इंटरनेट की दुनिया में मिनटों में शेयर कर दिया जाता है। हाल ही में फ्लाइट में लड़ाई का एक हैरान करने वाला सामने आया है। वीडियो ईवीए एयर का है जो कि ताइवान से कैलिफोर्निया जा रहा था। बीच आसमान में जिस वक्त विमान उड़ रहा उसी वक्त दो यात्री आपस में भिड़ गए।

लड़ाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। गौरतलब है कि घटना मंगलवार की है. 11.5 घंटे की लंबी यात्रा में लड़ाई केवल कुछ घंटों में शुरू हो गई, तभी यात्री आपस में बहस और हाथापाई पर उतर आए। इस दौरान बीच-बचाव के लिए क्रू मेंबर्स को आना पड़ा। हालांकि, यात्री फिर भी शांत नहीं हुए।

Yesterday, a fierce fight broke out on an EVA Air flight BR08 bound from Taiwan to San Francisco. Two passengers engaged in a heated argument over an empty seat, which quickly escalated into a physical altercation.



