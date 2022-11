राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' में राष्ट्रगीत के नाम पर बज गया कुछ और, कांग्रेस कार्यकर्ता देखते रह गए, वायरल हो रहा वीडियो

Highlights भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में हुई गफलत, राष्ट्रगीत की जगह बज गया गलत गाना। राहुल गांधी के इशारे पर करीब 20-25 सेकेंड के बाद रोका गया गाना। सोशल मीडिया पर भी वीडियो हो रहा वायरल, कई यूजर्स बना रहे मजाक।

नई दिल्ली: कांग्रेस इन दिनों राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो यात्रा' में व्यस्त है। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और समाज के अन्य लोग भी इस यात्रा से जुड़े हैं। हालांकि इस यात्रा को लेकर कुछ विवाद भी सामने आते रहे हैं। भाजपा भी कुछ सवाल खड़े करते रही है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है।

इसमें यात्रा के एक स्थल पर मंच पर राहुल गांधी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। राष्ट्रगीत बजाने की घोषणा राहुल गांधी करते हैं। इसके बाद सभी अन्य कार्यकर्ता भी सावधान की मुद्रा में आ जाता हैं। हालांकि, इसी दौरान गफलत होती है और कुछ और बजने लगता है। कुछ सेकेंड बाद राहुल गांधी इशारा करते हैं और फिर इसे रोका जाता है।

Which country's national song @RahulGandhi ? pic.twitter.com/LVFOS0lEWb

सोशल मीडिया पर वीडिया के आते ही कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ यूजर्स इसे नेपाल का राष्ट्रगान बता रहे हैं। 'फैक्ट्स' नाम के ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया लहजे में लिखा, 'ये नेपाल का राष्ट्रगान है। राहुल गांधी दरअसल अखंड भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं।'

Start you day with this video. 😂 pic.twitter.com/3dVQZlXA4U