Assembly Elections 2023: 'आप' उम्मीदवार चाहत पांडे का डांस वीडियो वायरल, यूजर ने कहा- "अब तो वोट 100 फीसदी होगा"

Highlights आप प्रत्याशी उम्मीदवार का डांस वीडियो हो रहा वायरल अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे तरह-तरह के कमेंट्स वहीं, कुछ ने कहा अब तो वोट 100 फीसदी पड़ेगा

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार चाहत पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेत्री और प्रत्याशी डांस करती दिख रही हैं। इस पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और कोई कुछ तो कुछ कह रहा है।



वीडियो पर एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "ऐसी विधायक प्रत्याशी हो तो वोट देनें में कैसी शर्म?" जबकि, दूसरे यूजर ने लिख कर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, "यह शायद आम आदमी पार्टी उम्मीदवार चाहत पांडे का सबसे फेमस वीडियो है।"

This is perhaps the most iconic video of Aam Aadmi Party candidate Chahat Pandey https://t.co/jvNm9aFvr9pic.twitter.com/pHnAaunuIj