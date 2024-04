VIDEO: रॉन्ग साइड आ रही सिविल सर्वेंट की गाड़ी को बीच सड़क में रोका, तीखी बहस के बाद गाड़ी हटाने को मजबूर हुआ अधिकारी, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: एक अधिकारी की कार को सड़क के गलत दिशा में चलाते हुए दिखाने वाला एक वीडियो एक्स पर वायरल हो गया है। इस वीडियो को @paganhindu नामक एक्स हैंडल द्वारा साझा किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉन्ग साइड से आ रही अधिकारी की गाड़ी से निकले व्यक्ति द्वारा कार रोकने के बाद दो लोगों के बीच तीखी बहस हो रही है। यह घटना 29 मार्च को हुई थी।

वीडियो की शुरुआत में एक अधिकारी की कार सड़क के गलत साइड से आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही दाहिनी ओर गाड़ी चला रहा व्यक्ति उसे रोकता है, फिर अधिकारी की गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है और उससे बहस करने लगता है। दोनों को आगे बहस करते हुए भी देखा जा सकता है।

इस पोस्ट को 4 अप्रैल को शेयर किया गया है। शेयर किए जाने के बाद से यह सात लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पोस्ट पर 14,000 से अधिक लाइक्स और कई कमेंट्स भी हैं। कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ पोस्ट करने के लिए पोस्ट के टिप्पणी अनुभाग में गए।

Random civil service babu with a board on his car, who thinks he owns the road. pic.twitter.com/UU7GHSkmGt