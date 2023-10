"हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है...", यूपी पुलिस के देर रात आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को अलग-अलग जेल में शिफ्ट करने पर सपा नेता ने जताई हत्या की आशंका

Highlights आजम खान और उनके बेटे को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया आजम खान का कहना है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को यूपी पुलिस ने रामपुर से अलग-अलग जेल में शिफ्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कार्रवाई शनिवार देर रात की जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देर रात आजम खान को शिफ्ट किए जाने के दौरान पत्रकारों को देख आजम खान ने उनसे बात की।

पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले आजम खान ने मीडिया के सामने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, "हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी यात्रा के बीच ही हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है।"

दरअसल, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 18 अक्टूबर को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराए गए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की जेल की सजा और तीनों पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

आजम खान को जेल से ले जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। विजुअल्स में दिखाया गया है कि अब्दुल्ला आजम को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है। तंजीम फातिमा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया, क्योंकि वह अभी भी रामपुर जेल में हैं।

गौरतलब है कि रामपुर के एडिशनल एसपी संसार सिंह ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें (आजम खान) जेल से शिफ्ट किया गया है। सूत्रों की मानें तो आजम खान को हरदोई जेल और अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है।

कोर्ट के फैसले के बारे में बात करते हुए पूर्व डीजीएस (क्राइम) अरुण सक्सेना ने कहा, "अब्दुल्ला आजम खान के पास दो जन्म प्रमाण पत्र थे। आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज की।

"Encounter can also happen"



- SP leader and once untouchable Azam Khan, accused of killing many innocent Jats in the 2013 riots.pic.twitter.com/p5epz0yXYh