Bigg Boss 16: एमसी स्टेन बने बिग बॉस 16 के विजेता, 31 लाख कैश प्राइज संग जीती ये चीजें, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दी बधाई

Bigg Boss 16: अल्ताफ शेख उर्फ ​​​​रैपर एमसी स्टेन रविवार रात बिग बॉस 16 के विजेता घोषित किए गए। रैपर को विजेता बनने पर हीरे जड़ित घोड़े के आकार की ट्रॉफी, 31 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक नई कार मिली है। उन्होंने शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरी को मात देते हुए बिग बॉस 16 का खिताब अपने नाम किया।

उनकी जीत निश्चित रूप से दर्शकों के लिए एक झटका थी क्योंकि शिव और प्रियंका को शो के सबसे मजबूत प्रतियोगियों में से दो के रूप में देखा जा रहा था। फिलहाल, एमसी स्टेन के जीतने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। सलमान खान द्वारा होस्ट किया गया रियलिटी शो लगभग 19 सप्ताह तक चला। शो के फिनाले में सभी कंटेस्टेंट्स अपने फेवरेट को सपोर्ट करने के लिए साथ आए।

