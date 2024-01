Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी में आई दरार! टीवी के इस एक्टर ने कपल को लेकर कही ये बात

Bigg Boss 17:बिग बॉस के शो में हर बढ़ते दिन के साथ फिनाले के करीब जा रहा है और घर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कपल विक्की और अंकित को लेकर तलाक की खबरे जंगल में आग की तरह फैल रही है। कपल की बिग बॉस के हाउस में लड़ाई को देखते हुए सोशल मीडिया पर कपल के रिश्तों में दरार की कई खबरे सामने आ चुकी है।

हाल ही के वीकेंड का वार एपिसोड में, होस्ट करण जौहर ने अंकिता के प्रति विक्की के व्यवहार को संबोधित किया, जिससे जोड़े के बीच मतभेद बढ़ गए और प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा हो गई।

इस बीच, अभिनेता आमिर अली और पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी राजीव अदतिया ने भी विक्की और अंकिता को लेकर चल रहे विवाद पर अपने विचार साझा किए हैं।

हाल ही के एक एपिसोड में, करण ने अपनी पत्नी अंकिता का समर्थन नहीं करने के लिए विक्की की आलोचना की, जबकि वह पारिवारिक सप्ताह के दौरान उनकी मां से माफी मांग रही थी। करण के बाहर जाने के बाद, घटना के बारे में जोड़े की बातचीत समाधान खोजने के बजाय और और बात झगड़े में बदल गई।

एक्टर ने दी प्रतिक्रिया



कपल के बीच चल रहे नाटक ने प्रशंसकों और साथी टीवी कलाकारों के बीच बिग बॉस के घर के अंदर विक्की और अंकिता के उतार-चढ़ाव वाले रिश्ते के बारे में चिंता बढ़ा दी है।

इस मामले पर अपने विचार साझा करते हुए, राजीव अदातिया ने लिखा, “अंकिता और विक्की के प्रति मेरी संवेदना है। वे दोनों सिर्फ अपने माता-पिता का बचाव कर रहे हैं। वे दोनों चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जो वे होंगे। हालाँकि मैं कहूँगा कि बीबी को यह विषय नहीं उठाना चाहिए। हस्तक्षेप करना उनका काम नहीं है। सब ठीक हो जाएगा दोस्तों।”

