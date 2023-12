Bigg Boss 17: आयशा खान के सपोर्ट में उतरे सोशल मीडिया यूजर्स, सलमान खान और मुनव्वर फारुकी को सुनाई खरी- खोटी

Bigg Boss 17: टीवी का पॉपुलर रियालटी शो बिग बॉस 17 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुनव्वर फारुकी को लेकर आए दिन शो में नए खुलासे हो रहे हैं। मुनव्वर की एक्स प्रेमिका आयशा खान के शो में एंट्री करते ही मुनव्वर पर आरोपों की छड़ी लग गई है वहीं सलमान खान ने बतौर हॉस्ट आयशा खान और मुनव्वर की क्लास लगा दी।

हालिया एपिसोड में आयशा खान को पैनिक अटैक आने के बाद मेडिकल रूम में ले जाया गया, अभिनेत्री को जमीन पर गिरते हुए देखा गया और वह कांप रही थी और बुरी तरह रो रही थी। घरवाले उन्हें मेडिकल रूम में ले गए और यहां तक कि सलमान खान ने भी घर में प्रवेश किया और आयशा के स्वास्थ्य पर डॉक्टर से सलाह ली।

हालांकि, इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने आयशा की गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार होने के लिए मुनव्वर फारुकी और सलमान खान की आलोचना की है, जिसने उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

Doctor confirmed that #AyeshaKhan 's BP was abnormally LOW!!



It might've been a Severe PANIC ATTACK!!#SalmanKhan & #BiggBoss17 still defending, calling her "WEAK" & White-washing #MunawarFaruqui 's name??



MENTAL HEALTH ISSUES AREN'T A JOKE!!



PERIOD!!pic.twitter.com/ApYq9arQ4P — Nisha Rose🌹 (@JustAFierceSoul) December 30, 2023

यूजर्स ने जमकर लताड़ा

एक यूजर ने कमेंट किया कि सलमान खान को मुनव्वर का समर्थन करते देखना शर्मनाक था, "आप भले ही कितनों को घुमा लो, जब तक आप हैं कमिट नहीं करते, चलते हैं सब.. सच में सलमान, आप मुनव्वर के डबल ट्रिपल टाइमिंग वाली वाली महिलाओं के व्यवहार को सामान्य बना रहे हैं और किसी भी तरह #आयशाखान इस महिलावादी को उजागर करने के लिए गलत है। @ColorsTV कितना शर्म की बात है!''

ट्विटर पर लोगों ने भी आयशा की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, "यह वाकई दिल को छू लेने वाली बात है... #आयशाखान𓆏 #आयशाखान, मैं इसके लिए #सलमानखान से नफरत करता हूं। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि #आयशाखान का बीपी गंभीर रूप से गिर गया था, लेकिन फिर भी आदमी उसे ताने मार रहा है, कहां है मानवता? मानसिक स्वास्थ्य?"

एक अन्य ने उल्लेख किया, "#आयशाखान ने #मुनव्वरफारुकी पर आरोप लगाया कि उसने कल मुझे प्रपोज क्यों किया जबकि वह अपनी नाजीला वापस चाहता था? #बीबी17? क्या मुन्ना ने आयशा को बस के नीचे फेंक दिया था?"

#BiggBoss17 PROMO: #AyeshaKhan accused #MunawarFaruqui that why he proposed me yesterday when he wants her nazila back ? #BB17. ?



Did Muna throw Ayesha under the bus? pic.twitter.com/v4E67SlkN0 — Dr. Jayesh Thaker (@JThakers) December 30, 2023

एक यूजर ने मुनव्वर का समर्थन करने के लिए सलमान खान को लताड़ा और #सलमानखान आज लोगों की मानसिकता में जो गलत है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं!! #बिगबॉस17 के अनुसार, #मुनव्वरफारुकी 5-6 लड़कियों के साथ खेल सकते हैं और वह गलत नहीं हैं!! लेकिन #आयशाखान उन्हें बेनकाब कर रही हैं गलत है!"

एक यूजर ने आयशा की गंभीर हालत की ओर इशारा करते हुए कहा, "जिस तरह से वह फर्जी आरोपों के बाद कांप रही थी, सचमुच उनके आसपास के लोगों में मानवता मर गई है !! बस किसी को सफेद करने के लिए वे एकाधिक डेटिंग को उचित ठहरा सकते हैं।"

#gentleman he wasn't entitled to go in the house but #SalmanKhan went to see #AyeshaKhan . Good behaviour to set. Who else felt it was nice ? #MunawarFaruqui#BB17#BiggBoss17pic.twitter.com/EHzJ1eH032 — BIGG BOSS 17 (@17_biggboss) December 30, 2023

प्रशंसकों ने आयशा के लिए स्टैंड लेने के लिए अनुराग की सराहना की, "अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में जहां #आयशा खान रो रही थी और चिल्ला रही थी, इस बेशर्म महिलावादी मुन्नी को मुस्कुराते हुए देखा गया... #अनुराग धोबल की संवेदनशीलता के लिए सम्मान।"

यूजर्स ने शो में मुनव्वर को व्हाइटवॉश करने के लिए निर्माताओं की आलोचना की, "उन्होंने सिर्फ #मुनव्वरफारुकी का बचाव करने और उसे व्हाइटवॉश करने के लिए #आयशाखान के साथ जो किया है, उसके लिए मेरा दिल दुखता है।" एक अन्य ने लिखा, "नकली, चालाकी करने वाले और शून्य नैतिकता वाले व्यक्ति को मेजबान और क्रिएटिव द्वारा क्लीन चिट मिल गई और घर और बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए लड़की को दोषी ठहराया गया। निर्माताओं को तालियां। मुन्ना एक खिलाड़ी के रूप में उसकी कोई रीढ़ नहीं है।"

एक यूजर ने यह भी लिखा, "अगर राष्ट्रीय टेलीविजन पर लोगों को बेवकूफ बनाना कला है तो यह आदमी निश्चित रूप से सबसे अच्छा कलाकार है। जिस तरह से चैनल ने इस नकली व्यक्ति को सफेद करने के लिए आयशा खान का इस्तेमाल किया, उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है।"

ऐसे ही कई और कमेंट्स यूजर्स ने सोशल मीडिया पर किए हैं। इस बीच, आयशा खान और मुनव्वर फारुकी के रिश्ते के एक से एक राज बाहर खुल रहे हैं जिसे बिग बॉस के दर्शक देख कर लुत्फ उठा रहे हैं।

