Bigg Boss 17: सलमान खान ने मुनव्वर और आयशा खान की लगाई क्लास, वीकेंट के वार में पूछे तीखे सवाल

Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 के नए प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेस्ट की वीकेंट के वार में क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। नए एपिसोड में मुनव्वर फारुकी और आयशा खान से सलमान खान बेहद नजर आ रहे हैं। चैनल ने शनिवार के वीकेंड का वार का ट्रेलर जारी किया और खुलासा किया कि सुपरस्टार, जो शो के होस्ट भी हैं, ने मुनव्वर और आयशा से सवाल किया।

उनके रिश्ते और उन दोनों पर चिल्लाया। एक्स पर शेयर किए गए प्रोमो में मुनव्वर और आयशा एक साथ बैठे थे जब सलमान ने उनसे सवाल किया। सलमान ने पूछा, "आयशा, शो में आने का आपका इरादा क्या है?"

आयशा ने बताया कि वह मुनव्वर से सार्वजनिक माफी चाहती हैं। उन्होंने कहा, "हर जोड़े के बीच झगड़े होते हैं लेकिन वे राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस तरह नहीं होते हैं।" अपने काम को संबोधित करते हुए सलमान ने कहा, 'आप अपने स्टैंडअप कॉमेडी एक्ट में बहुत कुछ कहते हैं लेकिन यहां नहीं बोल पा रहे हैं।'

#BiggBoss17 PROMO: #MunawarFaruqui Comeday Main Kya Kya Bol Jate Ho ? What Salman Hinted? #AyeshaKhan said Apni Shakal Mat Dikhana ?



