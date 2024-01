Bigg Boss 17: अंकिता लोखड़े पति संग फिनाले में पहुंची, जीत से पहले ही सताया सांस का डर; कही ये बात

Bigg Boss 17: सलमान खान होस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 17 का फिनाले बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। शो में अंकिता लोखड़े और विक्की जैन फिनाले में पहुंच चुके हैं और जीत के लिए अपना-अपना दांव लगा रहे हैं। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच काफी कुछ हुआ है और शो के दौरान यह जोड़ी लगातार एक-दूसरे से भिड़ती रही है।

हालिया एपिसोड में, होस्ट सलमान खान ने उनके परिवार के सदस्यों से बात की और जोड़े को उनके रिश्ते पर स्पष्टता देने की कोशिश की और मीडिया साक्षात्कार के दौरान उनकी सास द्वारा कही गई बातों के बारे में अंकिता का बचाव भी किया। ईशा मालवीय के बेदखल होने के बाद, जोड़े को उसी पर चर्चा करते देखा गया और अंकिता ने विक्की से उसकी मां के बयान के बारे में पूछा कि उनका परिवार उनकी शादी के खिलाफ था।

उन्हें विक्की से जवाब मांगने की कोशिश करते देखा गया, लेकिन विक्की ने अपने परिवार का बचाव करते हुए कहा कि उनके कार्यों और झगड़ों से उनके माता-पिता को ठेस पहुंची है। जब अंकिता ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने परिवार के अनुसार खुद को नहीं बदला, तो विक्की ने तर्क दिया कि वह कभी उनके साथ नहीं रहीं या एक दिनचर्या का पालन नहीं किया। विक्की ने कहा, "साल में एक दिन गए, 3 दिन गए तो ये नहीं बोल सकते कि हमने सब कुछ किया।"

विक्की ने बताया कि शो में आने से पहले उनके माता-पिता को उनसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बिग बॉस 17 में अंकिता की हरकतों के कारण उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। अंकिता ने विक्की से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी उनके या उनके परिवार के साथ एक एक्ट्रेस जैसा व्यवहार किया या किसी तरह का रवैया दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें डर लग रहा है कि इतने बड़े बयान देने के बाद वह अपनी सास का सामना कैसे करेंगी।

अंकिता साझा करती हैं, "मुझे नहीं पता कि उसका सामना कैसे करूं, मेरे अंदर सवाल आ रहा है। क्योंकि वो इतनी नाराज है मुझसे, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी या वो क्या बोलेंगे, सचमुच मुझे डर लग रहा है, मुझे ये एहसास हो रहा है।"

विक्की ने उसे आश्वासन दिया कि अगर वे अपने कार्यों में सुधार करते हैं और पहले की स्थिति में वापस आ जाते हैं तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वह कहती हैं कि यहां तक कि उन पर भी निर्माताओं द्वारा लगातार एक व्यक्तिगत गेम खेलने के लिए दबाव डाला गया, जिसके कारण उनके बीच झड़पें हुईं। उनका मकसद अंकिता लोखंडे को असली दिखाना था। हालाँकि, विक्की उसकी बात काटता है और पूछता है कि क्या वह शो में अपने व्यवहार से ठीक है।

अंकिता कहती हैं कि उन्होंने उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, ''आपके सामने बोलना बहुत मुश्किल होता था,'' अंकिता कहती हैं। वह विषय को काट देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह लड़ाई की ओर जा रहा है।

