'ट्विटर वेरिफाइड' ने 2,25,000 अकाउंट को किया अनफॉलो, यूजर्स हुए परेशान

Highlights ट्विटर वेरिफाइड ने 225,000 यूजर्स को किया अनफॉलो 7 अप्रैल के कंपनी ने की ये कार्रवाई ट्विटर यूजर्स इस नए बदलाव से परेशान है

पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने वेरिफाइड सभी अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। ट्विटर वेरिफाइड ने बड़े पैमाने पर अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है।

ट्विटर वेरिफाइड ने 7 अप्रैल तक सभी खातों को अनफॉलो कर दिया है, जबकि ट्विटर द्वारा 'ट्विटर ब्लू' सेवा की सदस्यता के लिए भुगतान नहीं करने वाले अधिकांश खातों से लीगेसी सत्यापित ब्लू टिक को रद्द नहीं करने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

अब ट्विटर वेरिफाइड किसी भी अकाउंट को फॉलो नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि ट्विटर कुछ समय पहले 420,000 वेरिफाइड अकाउंट को फॉलो किया था। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू पॉलिसी लाने के बाद 1 अप्रैल से सभी सत्यापित खातों को बंद करनए और यहां तक कि उन लोगों के लिए ब्लू टिक हटाने की चेतावनी दी थी।

'Twitter Verified' has mass unfollowed legacy all verified accounts within a few hours.



The account has unfollowed nearly 225,000 accounts since yesterday pic.twitter.com/tOTQp2wJV3