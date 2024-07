Google Maps Vs Ola Maps: गूगल मैप्स ने भारत में कई नई सुविधाएं पेश कीं, जानें कैसे उठाएं फायदा, क्या है न्यू फीचर्स, कीमत में 70 प्रतिशत की कटौती

Highlights Google Maps Vs Ola Maps: शुल्क में 70 प्रतिशत की कटौती की घोषणा के तुरंत बाद आया है। Google Maps Vs Ola Maps: कंपनी ओला मैप्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। Google Maps Vs Ola Maps: यह ‘मैपिंग’ (मानचित्रण) के लिए एक रोमांचक समय है।

Google Maps Vs Ola Maps: भारतीय राइड कंपनी ओला ने मैपिंग सेवा ओला मैप्स में कई बदलाव किया है। इस बीच प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने अपने गूगल मैप्स में कई बदलाव किया है। कंपनी ने डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप और मूल्य निर्धारण मॉडल पेश किया है। ओला ने भी अपने मूल्य निर्धारण ढांचे में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है। यह कदम Google द्वारा भारतीय डेवलपर्स और स्टार्टअप के लिए मैप्स एपीआई शुल्क में 70 प्रतिशत की कटौती की घोषणा के तुरंत बाद आया है। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने अपने गूगल मैप्स पर कई नई सुविधाएं की पेशकश की है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन की सूचना, फ्लाईओवर कॉलआउट और चार-पहिया वाहन चालकों के लिए संकरी सड़क के उपयोग को कम करने के लिए एआई-संचालित रूटिंग क्षमता शामिल है।

गूगल मैप्स ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि उसे घरेलू कंपनी ओला मैप्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। गूगल मैप्स ने बृहस्पतिवार को नई विशेषताओं की घोषणा करते हुए कहा कि यह ‘मैपिंग’ (मानचित्रण) के लिए एक रोमांचक समय है। गूगल ने हाल ही में एक अगस्त से डेवलपर्स के लिए गूगल मैप मंच की कीमत में 70 प्रतिशत तक की कटौती करने का निर्णय लिया है।

इससे कुछ सप्ताह पहले ओला के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भाविश अग्रवाल ने खुलकर कहा था कि भारतीय डेवलपर्स को गूगल मैप्स से दूर रहना चाहिए। उन्होंने डेवलपर्स को ओला मैप्स तक एक वर्ष तक मुफ्त पहुंच जैसी आकर्षक पेशकश भी की थी।

ओला से कई घोषणाएं आने के तुरंत बाद कीमत घटाने के फैसले को लेकर सवाल पर गूगल मैप्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हालांकि ‘ऐसा सोचना आकर्षक है, लेकिन वास्तव में हम प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं।’

Web Title: Google Maps Vs Ola Maps Which Navigation App Delivers Best Features For Indian Users? Comparison Features Updates More new know how advantage what