शिकायत करनी है करें लेकिन ब्लूटिक के लिए 8 डॉलर देने पड़ेंगे; आलोचना कर रहे यूजर्स से बोले एलन मस्क

ट्विटर के नए बॉस बनने के बाद अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ब्लूटिक के लिए 8 डॉलर प्रति महीने की फीस तय कर दी है। ब्लूटिक वैरिफिकेशन के लिए यूजर्स से प्रति महीने वसूले जानेवाले इस फीस को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। वहीं एलन मस्क ने शिकायतकर्ताओं से साफ-साफ कह दिया है कि शिकायत करनी हैं करें लेकिन 8 डॉलर तो देने होंगे।

एलन मस्क ने ट्वीट में लिखा- "शिकायत करना जारी रखें, लेकिन इसके लिए 8 डॉलर देने पड़ेंगे।" इस पर एक यूजर ने लिखा, "मिस्टर मस्क...यह कैसे काम करेगा? वैरिफाई हो जाने के बाद 8 डॉलर देने होंगे या कोई भी 8 डॉलर देकर अकाउंट वैरिफाई करवा सकता है?" एक यूजर ने कहा कि 8 डॉलर बहुत अधिक है। मैं मुश्किल से भोजन या किराए का खर्च उठा सकता हूं ... मैं वैरिफिकेशन के लिए 8 डॉलर नहीं दे पाऊंगा... कृपया हम जैसों के लिए मुफ्त करें.. आपको एक दुष्ट पूंजीपति के रूप में देखा जाएगा।

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8