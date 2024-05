VIDEO: आईपीएल के बीच गोल टोपी, काला चश्मा और येलो टी-शर्ट जडेजा अपनी पत्नी रीवाबा संग वोट डालने जामनगर पहुंचे

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को गुजरात समेत 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों में मतदान हुआ। इस बीच आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स टीम के अहम खिलाड़ी रवींद्र जडेजा अपनी पत्नी रीवाबा जडेजा के साथ अपने गृह नगर जामनगर वोट डालने पहुंचे। भारतीय टीम के स्टार प्लेयर के आउट फिट की बात करें तो वह गोल टोपी, आँखों में काला चश्मा और येलो टी-शर्ट पहने हुए थे। जबकि उनकी पत्नी भारतीय परिधान साड़ी में नजर आईं। आपको बता दें कि जडेजा की पत्नी रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से भाजपा की विधायक भी हैं। पोलिंग बूथ के अंदर अपना वोट डालने के बाद भारतीय खिलाड़ी ने अपने हाथों से विक्टरी का साइन दिखाते हुए नजर आए। वहीं क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और जमानगर से भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा वोट डालने पहुंचीं. वोट डालने के बाद रिवाबा जडेजा ने दर्शकों को सियाही लगी अपनी उंगली दिखाई।

#WATCH | Jamnagar, Gujarat: Indian cricketer Ravindra Jadeja arrives to cast his vote with his wife Rivaba Jadeja. pic.twitter.com/1ZTCzjCbhx