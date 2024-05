VIDEO: सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में मोदी, बीजेपी पर बोला हमला, कहा- 'राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया'

Highlights भाजपा पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने नागरिकों से उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट होने का आग्रह किया उन्होंने कहा, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है गांधी ने कहा, यह माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के इरादों के कारण है

Lok Sabha Elections 2024: देश में कथित तौर पर संकटपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को नागरिकों से उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट होने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वीडियो संदेश में, सोनिया गांधी ने देश की व्यापक चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा, “आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।”

उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा, ''यह माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के इरादों के कारण है।'' गांधी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने "हमेशा सभी की प्रगति, वंचितों को न्याय और देश को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी है।" उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' पर प्रकाश डालते हुए मतदाताओं से एक बार फिर अपना समर्थन देने का आग्रह किया, जिसमें गरीबों के उत्थान, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों और मजदूरों का समर्थन करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मजबूत करने का वादा किया गया है।

सोनिया गांधी ने वीडियो में जनता को संबोधित करते हुए कहा, "आज, मैं एक बार फिर आपका समर्थन मांग रही हूं। कांग्रेस और भारत गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें और आइए मिलकर एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण करें।'' उनका वीडियो संदेश ऐसे समय आया है जब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि यह लोकसभा चुनाव संविधान और आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों को बचाने के लिए है।

